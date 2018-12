Samenwerking VolkerWessels en BBGI

VolkerWessels maakte geen financiële details bekend over de overeenkomst. De transactie past in de doelstelling om het strategisch werkkapitaal verder te verminderen en het geïnvesteerd vermogen in operationele DBFM(O) projecten te reduceren. VolkerWessels blijft bij de drie projecten verantwoordelijk voor langjarig onderhoud en, in het geval van Gemeentehuis Westland, voor de exploitatie tijdens de looptijd van het contract.

BBGI is genoteerd aan de London Stock Exchange en staat in de FTSE 250 Index. Het bedrijf investeert wereldwijd in infrastructurele DBFM(O)-projecten.