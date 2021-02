Iconische Amerikaanse Colt-revolver in handen van Tsjechen

Dat betaalt $220 miljoen voor de Amerikaanse wapenfabrikant, vernoemd naar zijn oprichter, Samuel Colt.

De Colt was de eerste in een serie van revolver-wapens, kleinere vuistvuurwapens die, dankzij een doordraaiende cilinder met meerdere kamers, meerdere schoten kunnen afvuren.

De Tsjechen willen het aangekochte bedrijf, dat sinds 1855 is gevestigd in Connecticut, uitbouwen en ook gebruiken voor de export van zijn eigen wapens.

Het concern met ruim 1500 medewerkers en $194 miljoen jaaromzet heeft al een vestiging in de VS en ook een in Canada.