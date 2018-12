Rigail nieuwe baas van Air France

Anne Rigail Ⓒ AFP

Parijs - Anne Rigail wordt de nieuwe baas van luchtvaartmaatschappij Air France. Dat bevestigde moederbedrijf Air France-KLM woensdag, nadat berichten over haar benoeming al eerder de ronde deden. De Française is de opvolger van AF-KLM-baas Ben Smith, die op tijdelijke basis ook de leiding had over Air France.