OPEC verwacht minder sterke olievraag

De OPEC rekent voor 2019 op een dagelijkse vraag naar zijn olie van 31,4 miljoen vaten. Dat zijn 100.000 vaten per dag minder dan eerder werd gedacht. De zwakkere vraag hangt samen met de tragere economische groei en de hogere productie van andere olieproducenten. De totale wereldwijde olievraag wordt door de OPEC volgend jaar geraamd op iets meer dan 100 miljoen vaten per dag.

Vorige week besloot de OPEC samen met zijn bondgenoten zoals Rusland nog tot een productieverlaging van 1,2 miljoen vaten per dag om zo de olieprijzen aan te jagen. In november lag de productie van de OPEC op bijna 33 miljoen vaten per dag.