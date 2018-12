'Handelshoop heeft overhand op Wall Street'

De kwestie rond Huawei draait om de vorige week in Canada gearresteerde Meng Wanzhou, financieel bestuurster en vicevoorzitter van het Chinese telecomconcern. Amerikaanse autoriteiten hebben om haar uitlevering gevraagd. Dit voedde de vrees voor een verharding van het handelsconflict met China. Meng is inmiddels op borgtocht uit de cel, maar moet wel in Canada blijven.

Beleggers kijken ook met een schuin oog naar het Verenigd Koninkrijk. De positie van premier Theresa May ligt onder vuur, nu haar eigen Conservatieven een vertrouwensstemming over de regeringsleider houden. Het wordt daarmee steeds onzekerder dat May haar brexitakkoord met de EU door het parlement kan loodsen.

Chaotisch vertrek

De brexitperikelen hadden eerder op Wall Street vooral hun weerslag op financiële fondsen, omdat een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU slecht is voor de wereldeconomie. Dat zou weer een reden voor de Federal Reserve kunnen zijn om de rentetarieven minder snel te verhogen.

In dat opzicht is ook de Amerikaanse inflatie van belang. Die werd voor november vastgesteld op 2,2 procent op jaarbasis, wat overeenkomt met de gemiddelde verwachtingen van economen.

Beursgang streamingdienst

De aandelenbeurs van New York verwelkomt ook een nieuw bedrijf. De muziekdienst van de Chinese technologiegigant Tencent, Tencent Music, maakt zijn debuut op Wall Street. De beursgang van de streamingdienst levert Tencent en investeerders 1,1 miljard dollar op, waarmee de introductieprijs aan de onderkant van een eerder afgegeven bandbreedte ligt.

Nvidia staat eveneens in de schijnwerpers. De Japanse investeerder Softbank is naar verluidt van plan zijn belang in de chipmaker te verkopen.

Dinsdag kenden de beurzen in New York een grillige handelsdag. De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,2 procent lager op 24.370,24 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging licht omlaag tot 2636,78 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 7031,83 punten.