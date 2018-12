Wall Street opent met forse plussen

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag duidelijk in de plus geopend. Optimisme over de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten steunde het sentiment. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde persoonlijk in te willen grijpen in de affaire Huawei als dat de relatie met Peking ten goede komt. Ook worden de brexitperikelen gevolgd op Wall Street.