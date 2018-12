Grote deal rond lithium Duitsland en Bolivia

De deal werd aangekondigd door de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier. Via een samenwerkingsverband moet vanaf 2022 jaarlijks tot 40.000 ton lithiumperoxide worden geproduceerd voor een periode van zeventig jaar uit de Uyuni-zoutvlakte in Bolivia. Ook komt er een fabriek voor batterijen voor elektrische auto's in het Zuid-Amerikaanse land.

Door de leveringsdeal wil Duitsland de toevoer van lithium voor lange tijd veiligstellen en minder afhankelijk zijn van leveranciers van accu's uit Azië. In eerste instantie is een bedrag van 400 miljoen euro met de overeenkomst gemoeid.