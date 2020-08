TikTok-jagers zakken weg met onzekerheid China

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

NEW YORK (AFN) - Aandelen van techreus Apple en automaker Tesla waren maandag in trek op Wall Street. De iPhone-maker en de fabrikant van elektrische auto's hebben beide een aandelensplitsing doorgevoerd en werden voor het eerst tegen de nieuwe prijzen verhandeld. Het algehele beeld op de aandelenbeurzen in New York was overigens gemengd.