Wall Street beleeft topmaand met steun Apple en Tesla

De leidende Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,7 procent in de min op 28.458 punten. De oudste graadmeter kreeg er per saldo 7,7% bij. De breed samengestelde S&P 500 verloor nipt op 3506 punten. Techbeurs Nasdaq steeg nog eens 0,9 procent tot een recordstand van 11.795 punten. De S&P 500 en de Nasdaq beleefden met plussen van 7,2% respectievelijk 9,6% hun beste handelsmaand sinds 1984.

Het aandeel Apple werd 3,2% meer waard. De smartphonemaker gaf zijn aandeelhouders vier nieuwe aandelen in plaats van één oude. Bij Tesla was sprake van een koerssprong van 12,6%. Bij de elektrische automaker was de omruilverhouding vijf tegen één. Op maandbasis hebben beide beursparels uitzonderlijk goed gepresteerd doordat beleggers massaal in de beursparels stapten.

Supermarktconcern Walmart en softwareconcerns Microsoft en Oracle leverden tot 2,3 procent in. De bedrijven zijn in de markt voor de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok van het Chinese ByteDance. Mogelijk dat strengere Chinese regels voor de uitvoer van bepaalde technologie het verkoopproces dwars zitten.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat het cijferseizoen in Amerika een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de rally op Wall Street. „Niet alleen de cijfers over het tweede kwartaal vielen mee, waarbij vooral techfondsen erg goed hebben gepresteerd, maar veel bedrijven hebben ook de prognose in het lopende kwartaal opwaarts bijgesteld.”

De verbetering van de economische activiteiten in de VS hebben in augustus ook de weg vrijgemaakt voor het zonnige beursklimaat, stelt Van de Groep. „Als de Amerikaanse economie weer op stoom komt, zie ik ook geen correctie van de koersen op Wall Street in het verschiet liggen.”

Daarnaast wijst hij er op dat Fed-baas Powell met zijn speech van afgelopen donderdag een inbreng heeft gehad om de koersen verder aan te zwengelen. „Het flexibelere maken van de inflatiedoelstelling geeft de Fed ruimte langer te wachten met een rem te zetten op het huidige stimuleringsbeleid.”

Beleggers in de VS hebben in augustus eveneens moed geput uit positieve signalen uit de coronahoek. Zo is groen licht gegeven door de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA om een coronamedicijn in te gaan zetten. Daarnaast ligt er mogelijk aan het einde van dit jaar een vaccin tegen het virus in het verschiet.