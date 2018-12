’Spannende tijden verzekeraars door strenger toezicht’

In de afgelopen jaren staan verzekeraars in toenemende mate onder druk van toezichtregels uit Europa en van DNB. Levensverzekeraars kregen de invoering van meer risicogewogen reserve-eisen in solvabiliteitsregime Solvency II en het verlagen van de ufr, de rekenrente voor verplichtingen van zeer lange termijn, voor hun kiezen. Ook veranderde DNB nog de regels voor het meenemen van uitgestelde belastingbaten in de solvabiliteit.

’Terechte angst’

KPMG-partner Ton Reijs denkt dat er nog meer aankomt. „Kleinere levensverzekeraars hebben terecht angst dat nog strenger toezicht volgt. DNB zal niet verslappen na de laatste jaren.”

Reijs denkt dat omdat de lage rente al bijna tien jaar aanhoudt. „En de ufr is al lang hoger dan de daadwerkelijke renteniveau’s. Maar hoe logisch is het nog dat die rekenrente er blijft? Ik denk dat die in de komende jaren geschrapt kan worden. Dat maakt het voor levensverzekeraars spannend. Niet voor de grootste concerns (die zijn zeer veilig gekapitaliseerd, red.), maar wel voor de grote groep daaronder.”

’Verkoop’

Levensverzekeraars hebben door hiervoor genoemde regels moeite om op eigen benen te blijven staan. In de afgelopen jaren werden daarom al portefeuilles levensverzekeringen verkocht aan investeerders uit de VS of het VK, zoals Chesnara en TPG. Ook lopen gesloten boeken levensverzekeringen langzaam leeg. Reijs: „Met weinig schaal is het lastig om het bedrijf voor te zetten.”

Consolidatie op komst

In een woensdag gepresenteerd rapport over verzekeraars stelt KPMG dat verzekeraars dat resultaten onder druk blijven staan door de lage rente en dalende premie-inkomsten. Volgens Reijs moedigt dit ook aan tot consolidatie.

KPMG benadrukt dat het aantal levensverzekeraars in afgelopen jaren al meermaals halveerde en Reijs sluit niet uit dat dit in de komende jaren weer gebeurt.