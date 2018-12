Fiscus creatieve pottenkijker

Curator van het Belastingmuseum Wim van Es Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - Leuker kunnen ze het niet maken. Wel makkelijker? Het werk van de Belastingdienst is door de jaren heen juist moeilijker geworden, zegt Wim van Es, curator van het Belasting & Douanemuseum in Rotterdam. Daar opent morgen een expositie over ’bizarre belastingen’.