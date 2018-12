Handelsoptimisme stuwt Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,8 procent hoger op 24.803 punten. De brede S&P 500 steeg 1,7 procent tot 2682 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 2,2 procent tot 7189 punten.

De kwestie rond Huawei draait om de in Canada gearresteerde Meng Wanzhou, financieel bestuurder en vicevoorzitter van het Chinese technologieconcern. Amerikaanse autoriteiten hebben om haar uitlevering gevraagd. Dit voedde de vrees voor een verharding van het handelsconflict met China. Meng is inmiddels op borgtocht uit de cel, maar moet wel in Canada blijven.

Autobedrijven

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsvete zaten in de lift. Zo klom vliegtuigbouwer Boeing 2,7 procent en de machinefabrikanten Caterpillar en Deere wonnen 3,1 en 2,3 procent. Autobedrijven Ford Motor en General Motors (GM) kregen er tot 3,7 procent bij. Apple ging 1,8 procent vooruit.

De muziekdienst van de Chinese technologiegigant Tencent, Tencent Music, maakte zijn debuut op Wall Street. De beursgang van de streamingdienst levert Tencent en investeerders 1,1 miljard dollar op, waarmee de introductieprijs aan de onderkant van een eerder afgegeven bandbreedte ligt. Het aandeel Tencent Music stond tussentijds bijna 9 procent in de plus.

Chipmaker

Nvidia staat eveneens in de schijnwerpers en won ruim 2 procent. De Japanse investeerder Softbank is naar verluidt van plan zijn belang in de chipmaker te verkopen.

De euro was 1,1373 dollar waard, tegen 1,1360 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent in prijs tot 52,12 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 60,97 dollar per vat.