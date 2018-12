Hudson’s lijdt in ons land zware verliezen

Zal Hudson’s Bay hier uiteindelijk overleven? De directie maakt zich grote zorgen. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Amsterdam - Warenhuis Hudson’s Bay (HBC) staat er beroerd voor. De nieuwe directie maakt zich grote zorgen over de zware investeringen in ons land en de achterblijvende omzetten. Uit interne stukken blijkt dat de dertien warenhuizen in Nederland dit jaar meer dan €80 miljoen verlies draaien. Een ontslagronde wordt niet uitgesloten.