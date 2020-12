Wall Street breekt records, rekent op steun Washington

De Dow Jones-index noteert 0,4% hoger. De S&P 500- en Nasdaq-index die dinsdag een record zette, brak daar meteen doorheen met 0,1% winst. De Nasdaq staat wel op 0,2% verlies.

President Trump stelde via zijn minister Mnuchin (Financiën) aan het Congres voor $916 miljard gereed te zetten als steunpakket, naast de enorme pakketten van centrale banken die financiële markten ondersteun. Trumps voorstel vertaalt zich naar $600 per direct voor consumenten en $1200 voor stellen.

De eerste reacties vanuit Republikeinen en Democraten waren negatief: Trump wil een aantal bestaande regelingen voor Amerikanen met lagere inkomens korten.

Maar beleggers behielden optimisme dat er snel een deal kan komen die uiteindelijk bedrijven zal stimuleren tot meer groei „Het lijkt er nu op dat we richting een deal bewegen”, aldus zakenbank J.P. Morgan Asset Management. „Het is de beste manier op de economie te steunen, de centrale banken kunnen maar beperkt helpen daarin.”

Het aantal besmettingen met het coronavirus baart de markten zorgen. Sommige staten hebben extra restricties en lockdowns ingevoerd om de besmetting met corona te beperken.

Beleggers keken ook naar het aandeel FireEye, een cybersecuritybedrijf werkend voor de overheid dat zelf werd gehackt. Zijn aandeel noteert 8% lager.

Amerikaanse 10 jaars staatsschuld noteert een effectief rendement dat licht opwaarts ging tot 0,941%. De yield stijgt zoals de koers van obligaties daalt.

Doordash gevroten

De maaltijdbezorger DoorDash heeft met zijn beursgang in New York bijna $3,4 miljard opgehaald. Het heeft bij een introductiekoers van $102 een totale marktwaarde van $39 miljard gekregen. Het bedrijf zit in de markt van het Nederlandse AEX-fonds Just Eat Takeaway van Jitse Groen, dat dit voorjaar Doordash-concurrent Grubhub in de Amerikaanse markt voor $7,3 miljard kocht.

Het in 2013 opgerichte bedrijf uit San Francisco gaat als afkorting ’DASH’ op de koersenborden. SoftBank en het staatsinvesteringsfonds van Singapore behoren tot de grootste investeerders.

De markt wacht eveneens op meer details over de beursnotering van verhuur-app Airbnb. Er wordt gerekend op een marktwaarde van $53 miljard. De introductiekoers is verhoogd tussen de $56 en $60 per aandeel. In totaal wordt tot $3,4 miljard opgehaald.

Aandeel Campbell Soup reageert positief op zijn kwartaalresultaten, met een kwartaalwinst van $1,02 per aandeel, wat 11 dollarcent per aandeel boven verwachtingen ligt. De omzet overtrof ook de verwachtingen. En Campbell verhoogde zijn driemaandelijkse dividend met 6% tot 37 cent per aandeel.

United Natural Foods (-13%), een groothandel, meldde tegenvallende kwartaalresultaten: $0,51 per aandeel voor het laatste kwartaal, wat minder is dan de $0,74 cent die het bedrijf als consensusraming had verzameld. Zijn omzet bleef eveneens achter.

Chewy schoot in de grijze voorbeurshandel omhoog. De detailhandelaar voor huisdierenproducten overtrof de prognoses van analisten en het bedrijf gaf positieve vooruitzichten af.

Penumbra wacht een hard gevecht. De fabrikant van medische hulpmiddelen beschuldigde short-seller Quintessential Capital Management ervan „ongegronde” aantijgingen te maken. Quintessential meldde dat het artsen misleidde. Het zet ook vraagtekens zette bij de juistheid van Penumbra’s wetenschappelijk onderzoek.

Speegoedreus Hasbro kreeg een ’kopen’-advies van Citigroup. Dat ziet een sterker geworden merkenportfolio en looft zijn vermogen om azijn speelgoedmerken te integreren in films en social media.

Zakenbank JPMorgan Chase meldde dat het meer kosten zal maken dit jaar vanwege alle investeringen die de bank moet doen. Topman Jamie Dimon toonde tijdens een beleggersconferentie belangstelling voor overnames in fintech.

Videogamewinkel GameStop (-15%) toonde een kwartaalverlies van 53 dollarcent per aandeel. Dat was minder dan de 85 dollarcent per aandeel waar analisten gemiddeld mee rekeneden.

Medicijnfabrikant Moderna kondigde samenwerking aan met het Zwitserse Roche in verband met zijn lopende coronavaccinonderzoek.

Roku, maker van videostreaming-apparatuur, kreeg een koopadvies bij een koersdoelstijging van $220 naar $375 per aandeel bij al een ’koop’-advies.