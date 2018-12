Pakketjes later door kerststaking

De Sint-en kersttijd is de drukste tijd van het jaar voor het postbedrijf, waarin alle verloven zijn ingetrokken. De afgelopen weken had PostNL al moeite om de pakketjes op tijd bij de mensen thuis te krijgen, onder meer door personeelkrapte en het succes van Black Friday. Het regende klachten bij de Consumentenbond

PostNL kan echter geen extra personeel inzetten om de staking te breken. De vakbonden eisen loonsverhoging en FNV vaste contracten voor uitzendkrachten die langer dan een jaar werkzaam zijn bij PostNL. Voor het sorteren van kerstpakketjes maakt PostNL onder meer gebruik van Poolse en Spaanse uitzendkrachten. Er zijn naar schatting een paar duizend FNV-leden onder het personeel van PostNL, ongeveer 10% van het totale personeelsbestand.

Frontale aanval

PostNL vindt het opmerkelijk dat FNV tot deze actie overgaat, terwijl men gisteren nog aan tafel zat met de andere vakbonden om een akkoord te bereiken. PostNL-personeel rukt vandaag op naar Den Haag vanuit negen locaties in Nederland. In verband met de openbare orde mogen maximaal vijfhonderd FNV-leden een petitie aanbieden op de hoofdkantoor. PostNL spreekt van een ’frontale aanval’ op het bedrijf. „Iedereen wil kerstkaarten in de bus en cadeautjes”, zegt PostNL.

„Het lijkt mij dat de staking van FNV te snel en te prematuur is, want de onderhandelingen lopen nog niet zo lang. Men moet het overleg een serieuze kans geven”, zegt arbeidsrechtdeskundige Pascal Besselink van DAS. Hij geeft een verbod wel een kans op grond van de drukte. Twee jaar geleden verbood de rechter om die reden een staking in de zomer bij luchtvaartmaatschappij KLM.

’Pijnlijk’

„De medewerkers van PostNL hebben een echt „posthart’, zegt FNV-bestuurder Ger Deleij. „Het doet hen pijn om mogelijk klanten te duperen, maar de oorzaak ligt niet bij hen. PostNL is volledig verantwoordelijk voor de situatie waar we nu in beland zijn. Ik ga ervan uit dat zij dan ook de sleutel voor de oplossing bieden.”