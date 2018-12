Boodschappen zijn nu al duurder

Na 1 januari 2019 worden alle dagelijkse boodschappen duurder, omdat door een overheidsmaatregel de btw van 6 naar 9 procent gaat.

Volgens gegevens van IPVdata heeft Jumbo de afgelopen drie weken de prijzen van 5103 producten verhoogd, terwijl daarvoor in vergelijkbare perioden de prijzen van niet meer dan 1000 artikelen naar boven werden aangepast. Zo steeg de prijs van bijvoorbeeld Jumbo-producten als biologische yoghurt met 5,3%, van eierkoeken met 5%, van gesneden champignons met 5,1% en van Kip Ceasar met 4,2%.

Volgens hem is het prijsbeleid bij Albert Heijn redelijk stabiel. Ook ziet Van der Tuin meer verhogingen bij supermarkt Hoogvliet en licht meer bij Deka en Dirk.

Prijzen dagelijks aangepast

De prijzen in supermarkten worden dagelijks aangepast, aan veranderingen in kostprijs, ontwikkelingen in de markt of door prijswijzigingen bij de concurrentie. Maar bij Jumbo worden nu vijf keer zo veel artikelen als normaal duurder.

Volgens Jumbo is er echter weinig aan de hand. „Prijzen van producten zijn altijd aan veranderingen onderhevig”, zegt een woordvoerster. Op de vraag waarom er nu ineens zoveel producten duurder zijn geworden, terwijl bijvoorbeeld uit de gegevens van IPVdata blijkt dat de prijzen bij concurrent Albert Heijn weinig veranderen, antwoordt ze dat „je soms periodiek meer prijzen aanpast.”

Volgens haar worden prijswijzigingen echter nooit stiekem doorgevoerd. „Wij communiceren hierover op het schap.”

Laagsteprijsgarantie

Klanten kunnen bij Jumbo altijd rekenen op de laagsteprijsgarantie, zegt de woordvoerster. Maar welke dat is, is lastig vast te stellen omdat Jumbo, in tegenstelling tot Albert Heijn, niet in alle winkels dezelfde prijs voor een artikel rekent. Sommige producten zijn in Eindhoven soms wel de helft goedkoper dan bijvoorbeeld in de Randstad of in Groningen, berekende vakblad Distrifood.

Albert Heijn zegt pas volgend jaar zijn prijzen aan te passen. „We zijn bezig met de voorbereidingen voor de btw-aanpassing en nog niet met de verhoging van prijzen, dat doen we pas als de verhoging echt ingaat vanaf 2 januari.”

Consumentenbond

De Consumentenbond kan weinig zeggen over de vroege prijsverhogingen bij Jumbo. „Supermarkten mogen altijd hun prijzen aanpassen. Wij kunnen niet zien of dat nu gebeurt omdat er een btw-verhoging zit aan te komen”, zegt een woordvoerder.