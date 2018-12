Recordomzet voor accountant KPMG

De omzet van heel KPMG steeg met bijna 10 procent op jaarbasis, ook geholpen door wisselkoerseffecten. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMA) was sprake van bijna 13 procent groei. Exclusief wisselkoerseffecten was dit ruim 7 procent. In Azië was de groei eveneens dubbelcijferig. De KPMG-divisies in Noord en Zuid-Amerika waren goed voor bijna 6 procent meer opbrengsten.

Vooral de adviestak van KPMG boerde het voorbije jaar goed. Hier was sprake van bijna 13 procent meer omzet. Bij Tax en Audit werd respectievelijk ruim 9 en ruim 7 procent meer omgezet. KPMG is wereldwijd in 153 landen actief. Bij het bedrijf werken 207.000 mensen.