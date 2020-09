Galapagos begint test GLPG3970 tegen psoriasis

Biofarmaceut Galapagos is begonnen met een vroege test van de medicijnkandidaat GLPG 3970 bij patiënten met psoriasis. In de fase 1-test moeten de werkzaamheid en de veiligheid van het middel worden bekeken. In totaal is het de bedoeling dat 25 patiënten met matige tot ernstige psoriasis meedoen aan de test.