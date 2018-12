Bonden sturen brandbrief naar metaalbedrijven

Dit schrijft het FD, dat de brief in handen heeft.

De sector gaat al maanden gebukt onder stakingen, maar volgens de bonden maakt FME geen enkele haast om tot een nieuwe cao te komen.

Onderhandelaar Petra Bolster van de FNV zegt in het FD dat het ongebruikelijk is dat bonden zich in een open brief rechtstreeks richten tot werkgevers. „Wij hebben dat nodig gevonden. De ontstane vertraging is schadelijk en onverantwoord.”

FME zegt dat het via de krant heeft moeten vernemen van de brief.