'Beurshandel in teken brexit, Italië en ECB'

Amsterdam - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag iets hoger te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen afwachtend beginnen na het sterke herstel in de afgelopen twee handelsdagen. Beleggers blijven de ontwikkelingen rond de brexit en de Italiaanse begrotingsplannen volgen. Ook komt de Europese Centrale Bank (ECB) later op de dag met een rentebesluit.