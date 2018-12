'Nissan haalt geld op bij Chinese dochter'

Tokio - Automaker Nissan is van plan omgerekend bijna 1 miljard euro terug te halen van zijn Chinese dochter. Dat meldden ingewijden rond de kwestie. Het is het Japanse bedrijf er alles aan gelegen om zijn financiële slagkracht te vergroten, nu er scheurtjes aan het ontstaan zijn in de samenwerking met zijn Franse partner Renault. Het geld moet naar verluidt eind januari zijn overgemaakt.