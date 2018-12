AkzoNobel zet stap in China

Akzo had sinds 1989 het meerderheidsbelang in het samenwerkingsverband voor decoratieve verven. Met de deal versterkt AkzoNobel naar eigen zeggen zijn leidende positie in de Chinese markt. ANSP produceert en distribueert de verven voornamelijk onder het merk Dulux. Er zijn productiefaciliteiten gevestigd in Guangzhou, Shanghai, Langfang en Chengdu.

Ook Swire geeft in een verklaring geen verkoopsom prijs. Wel voorziet de onderneming op de verkoop van het belang een boekwinst van 2,7 miljard Hongkong dollar. Dat is omgerekend bijna 304 miljoen euro.