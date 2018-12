Neus voor wijn en lekkere geuren

„In 2012 keken mensen me raar aan als ik vertelde waar ik mee bezig was, maar dat gebeurt steeds minder”, vertelt Shoemack die destijds net naar Amsterdam was verhuisd vanuit Nieuw-Zeeland. „Daar werkte ik in de wijnindustrie.”

Collectie

Nadat ze online een filmpje tegenkwam van master perfumer Isaac Sinclair, die niet alleen parfum vergeleek met wijn, maar ook nog Nieuw-Zeelands bleek te zijn, besloot Shoemack de stoute schoenen aan te trekken en hem te benaderen. Samen componeerden ze een eerste parfum dat ze in 2013 lanceerden, Inmiddels bestaat de collectie uit 6 eigen (unisex) geuren en één samenwerking met het kindermerk Gray Label. Een zevende parfum verschijnt in het nieuwe jaar.

Duurzaamheid

Nu de geuren van het merk in meer dan twintig landen verkocht worden, is het voor Shoemack en haar team tijd om zich niet alleen op uitbreiding, maar ook op verduurzaming te richten. „In het begin waren we aanvankelijk heel strict wat betreft duurzaamheid, maar dat bleek voor een klein label niet haalbaar. Nu we onszelf goed in de markt hebben weten te zetten, komt er meer tijd en ruimte voor duurzamere oplossingen. Zo zijn onze nieuwste doosjes 100% recyclebaar.”

Ook doneert het parfumhuis 1% van de totale omzet aan non-profit organisaties die zich richten op milieukwesties. „Er is altijd nóg meer wat je kunt doen; we zijn niet perfect. Wel zijn we leergierig en doen we ons best. We hebben nu de ruimte om onszelf te blijven verbeteren op dit gebied.”