Goedkoop elektrisch rijden met fiscale truc

Spaarnelanden stimuleert werknemers over te stappen op een auto met een stekker en zocht naar mogelijkheden om dat financieel aantrekkelijk te maken.

In het Financieele Dagblad staat hoe dat werkt. Een werknemer, met in het rekenvoorbeeld een salaris van 3500 euro bruto per maand, sluit een private-lease contract. Dat kost 466 euro per maand. De werkgever neemt het contract over in ruil voor aftrek van dat bedrag van het bruto loon. Tenslotte past de werkgever de 4% bijtellingsregel voor privégebruik van de auto bij.

Bekijk ook: Stekkerauto redt het toch wel

Uiteindelijk kost de elektrische auto de werknemer nog maar 256 euro per maand. Voor werkgevers is de regeling ook nog eens gunstig omdat ze over een deel van het loon geen premies hoeven af te dragen.

Vijftien van de 250 werknemers van Spaarnelanden gebruiken het ’fiscale handigheidje’ zoals het FD het omschrijft nu. De belastingdienst was eerst tegen, maar stemde uiteindelijk toch in. Volgens de krant hebben meer bedrijven de mogelijkheid ontdekt.