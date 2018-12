De directie van de voormalige Philips-fabriek heeft het personeel ingelicht. ,,We hadden banenverlies verwacht", aldus de ABVV. ,,Maar 158 banen is wel erg veel. Dat is ongeveer een op de vier banen.''

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik