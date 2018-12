Amsterdam wil minder cash in winkels

De uitnodiging werd afgelopen maandag verstuurd. Morgen vindt het gesprek al plaats op het stadhuis. Daarbij zullen niet alleen de winkeliers en de burgemeester aanwezig zijn, maar ook de hoofdofficier van justitie, de politiechef en de Belastingdienst.

Halsema wijst in haar uitnodiging daarbij op crimineel gebruik van cash. „Omdat contant geld geen sporen achterlaat, wordt het bijvoorbeeld door niet-integere consumenten misbruikt om op illegale wijze verkregen gelden, wit te wassen”, schrijft ze. Vooral het luxe segment is er volgens haar kwetsbaar voor.

Ondernemers noemen het over het algemeen een nobel streven van Halsema. Maar niet iedereen gaat. Een winkelier op de PC Hooftstraat gaat niet. „December is de allerdrukste maand die er is. Waarom moet dit gesprek op stel en sprong? Ik ben benieuwd of overheidsbedrijf Holland Casino ook is uitgenodigd. Daar vinden volgens mij veel transacties met cash plaats.”

Ook pakkenwinkel Oger is er morgen niet bij. „Bij ons wordt al 99 procent van de transacties met een creditcard afgerekend. Misschien speelt het meer bij winkels van populaire merken”, reageert Sander Lusink. Benno Leeser van Gassan Diamonds gaat wel. „Ik hoop er iets van op te steken”, zegt hij. „En ik wil ook graag weten of we dit Europees kunnen aanpakken.”

Mkb-voorman Bart Drenth hoopt dat een onderwerp als cameratoezicht in de winkel de revue zal passeren. „We snappen dat de burgemeester minder cash wil. Veel ondernemers willen dat ook. Maar contant geld blijft wel nodig.”