Curetis snijdt in eigen organisatie

De onderneming gaat onder meer de verkoopafdelingen in Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland sluiten of verkopen. In plaats daarvan gaat het bedrijf werken met een model van directe verkopen door distributiesamenwerkingen. Verder streeft Curetis naar verdere groei in de Verenigde Staten.

Curetis verwacht door de ingrepen de helft minder geld te verbruiken. De vooruitzichten van de 'cash consumption' voor 2019 werden gehalveerd tot een bandbreedte van 12,5 miljoen tot 15 miljoen euro, tegen 25 miljoen euro dit jaar. De ingrepen moeten aan het einde van het komende eerste kwartaal jaar zijn gerealiseerd.

Financieringsvormen

Verder mikt Curetis, dat onlangs nog bijna 9 miljoen euro ophaalde in een financieringsronde, op andere financieringsvormen. Geld ophalen kan volgens het bedrijf door samenwerkingsverbanden, aandelenverkoop en instroom van licentie-inkomsten.

Eind november had Curetis 12,8 miljoen euro aan middelen beschikbaar. Daarnaast heeft het in potentie een aanvullende financiering tot 20 miljoen euro door middel van converteerbare obligaties. Van dat bedrag is 3,5 miljoen euro onderschreven. Ook voorziet Curetis een mijlpaalbetaling van 5 miljoen euro voor schuldfinanciering van de European Investment Bank.