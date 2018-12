Zorgshoppers gaan voor goedkope verzekering

Wie een restitutie-zorgverzekering heeft, hoeft zich doorgaans minder zorgen te maken welke zorg wel en niet vergoed wordt. Alle zorg in het basispakket wordt ’marktconform’ vergoed, ongeacht of de zorgverlener een contract met de verzekeraar heeft – wat betekent dat je alleen bij de echt dure behandelingen moet bijbetalen. In ruil voor die vrijere keuze betaal je wel een hogere premie.

Steeds meer verzekerden betalen liever een wat lagere premie, in ruil voor een minder vrije zorgkeuze. Zij kiezen voor de naturapolis, een basisverzekering die volledig vergoedt bij gecontracteerde zorg, en maar 70% bij zorgverleners die geen contract met de verzekeraar hebben. Dat kan zomaar door het premieverschil komen: gemiddeld zijn restitutieverzekeringen komend jaar 8,2% duurder dan naturapolissen. In 2014 was er nog maar 3,7% verschil.

Hieronder staan alle zorgverzekeringspremies voor 2019: basisverzekeringen met het standaard eigen risico van 385 euro, zonder rekening te houden met collectiviteitskorting en aanvullende pakketten.

Wie van zorgverzekeraar wil wisselen, heeft nog tot 1 januari om de oude polis op te zeggen. Daarna heb je tot 1 februari om een nieuwe verzekering uit te zoeken. Hulp nodig? De Financiële Telegraaf heeft zoals elk jaar tal van tips voor zorgverzekeringen.

