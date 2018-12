IEA: kans op overaanbod op oliemarkt

De OPEC en partners als Rusland besloten vorige week tot een productiebeperking van 1,2 miljoen vaten per dag om zo de prijzen te stutten. ,,De tijd moet uitwijzen hoe effectief de productieverlaging zal zijn bij het balanceren van de oliemarkt. Voorraden zijn gegroeid met potentie voor aanzienlijk overaanbod volgend jaar'', aldus het IEA. De olievoorraden in ontwikkelden economieën lagen in oktober op 2,87 miljard vaten, het hoogste niveau sinds januari.

Het agentschap handhaafde zijn prognose voor de groei van de wereldwijde olievraag in 2019. Er wordt verwacht dat de vraag met 1,4 miljoen vaten per dag zal groeien tot 100,6 miljoen vaten per dag.