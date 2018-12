Column: Houdini-act van May

May heeft het niet makkelijk: haar partijgenoten zagen al bijna twee jaar lang aan haar stoelpoten. Het is een kwestie van tijd voordat ze onderuit gehaald wordt, maar voorlopig is het echter nog niet zover. Dinsdagavond bleek dat het grootste deel van haar partijgenoten nog achter haar staat. Het uitstellen van een stemronde over het Brexit-akkoord van de EU had begin deze week nog wat kwaad bloed gezet binnen de partij. May koos ervoor om de stemming uit te stellen, aangezien ze dreigde af te stevenen op een vernederende nederlaag. Toch is ze deze week bepaald niet onbeschadigd doorgekomen.

Chaotisch vertrek

De stemronde over een Brexit-akkoord is afgesteld, maar moet er binnenkort toch komen. Bovendien is de steun binnen de conservatieve partij minder groot dan waar ze op rekende. Ruim een derde van haar partijgenoten zien haar liever vertrekken: 117 tegen 200. Om de gunst van Lagerhuisleden te winnen, heeft May zelfs toegezegd dat ze de partij niet zal leiden bij de verkiezingen die voor 2022 gepland staan. In de tussentijd staat er overigens nog heel veel te gebeuren. Op 29 maart stapt Groot-Brittannië uit de EU. Zoals het er nu naar uitziet, wordt dat een chaotisch vertrek.

Hopen op een wonder

De kans is zeer klein dat het May lukt om binnen enkele weken voldoende steun te krijgen binnen haar coalitie voor het akkoord dat ze met EU-leider Jean-Claude Juncker heeft uitonderhandeld. Aan de andere kant heeft de EU al laten weten dat betere voorwaarden er niet inzitten. May zit klem, maar er zijn voor haar twee lichtpuntjes. De partijregels schrijven voor dat er binnen twaalf maanden geen nieuwe motie van wantrouwen kan worden ingediend. Bovendien heeft ze straks even de tijd om een goede strategie te bedenken. Op 20 december begint in het Lagerhuis het kerstreces.

Pond meet het sentiment

Het Britse pond is de afgelopen jaren een goede indicator voor het sentiment rondom de Brexit. Toen duidelijk werd dat May de stemming om het Brexit-akkoord uitstelde, ging de munt met 1,5% onderuit. Sinds het voorjaar komt die schade op bijna 10%. Hoewel een klein deel van het verlies woensdag werd goedgemaakt, reageerde de koers heel lauw op het nieuws dat May mag aanblijven. Het pond komt pas weer echt in beweging zodra de kans op een ordelijk vertrek uit de EU nog kleiner wordt – of als May plotseling een konijn uit de hoge hoed tovert. Dat laatste is niet helemaal ondenkbaar. Begin deze week bepaalde een Europese rechtbank dat Groot-Brittannië de Brexit op eigen initiatief kan stopzetten. En voor May wordt een no-Brexit een steeds aanlokkelijker alternatief voor een No Deal-Brexit.

Joost Derks (joost.derks@nbwm.nl) is valuta-expert en Algemeen Directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (ww.nbwm.nl). Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.