Heineken-topman zaait twijfels over relatie consumptie en kanker Biertje ligt onder vuur: leefstijllobby ziet risico’s van alcoholgebruik

Volgens onderzoekers zorgt één biertje al voor een verhoogd risico op kanker.

Amsterdam - Bijna alle Nederlanders weten dat ze niet moeten drinken en vervolgens in de auto moeten stappen. Maar wist u dat elk alcoholgebruik de kans op kanker vergroot? Volgens onderzoek van het Trimbos-instituut weten de meeste Nederlanders dat niet. Heineken-topman Dolf van den Brink zegt hier in een toelichting op de jaarcijfers over dat gematigd gebruik onderdeel kan zijn van een gezonde levensstijl. Gezondheidsorganisaties zien dat anders.