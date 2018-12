Column: Fundamenten techgiganten dik in orde

Tegenwind voor Apple

Alle grote techbedrijven hebben dit jaar klappen gekregen. Apple kreeg te maken met een combinatie van een cyclische en een structurele tegenwind. Zo heeft de sterkere Amerikaanse dollar de iPhone duurder gemaakt en wachten consumenten langer om hun iPhone te vernieuwen. We weten niet hoe lang deze tegenwind zal aanhouden, maar ze creëert wel onzekerheid over de toekomstige winsten van Apple, en dat voor een aandeel dat sterk gestuurd wordt door zijn winstmomentum.

Toch blijft de loyaliteit van de Apple-consument aan het merk hoog en het bedrijf heeft ruimte om extra omzet te halen bij zijn 500 miljoen klanten. Tot dusver concentreerde Apple zich vooral op de verkoop van nieuwe iPhones, en bood het diezelfde klanten geen extra diensten aan. Bovendien zorgt het pro-privacy standpunt van Apple ervoor dat het zich minder dan de andere FAANG’s zorgen moet maken over regulering.

Impact van regulering

De impact van extra regulering is voor de vijf FAANG-aandelen inderdaad verschillend. Voor Facebook is bijkomende wetgeving bijna een zekerheid en die is dan ook al ingeprijsd. Voor andere, zoals Amazon, is de extra regulering nog niet kwantificeerbaar en kan het dus een enorme impact hebben op de cashflow en de waardering.

Uiteraard speelt ook de macro-economie een sleutelrol. Als de Amerikaanse centrale bank in 2019 een agressief beleid van monetaire inkrimping zou voeren, zou dat de hele aandelenmarkt opschudden. Dat zou een uitverkoop van de FAANG-aandelen op gang kunnen brengen, aangezien de FAANG’s een groot deel van de index vertegenwoordigen.

Redenen voor optimisme

Ondanks de tegenwind blijven de structurele krachten die deze sector op lange termijn stuwen ongeëvenaard, en zijn er overtuigende redenen om optimistisch te zijn. Zo noteerde Alphabet (Google) de voorbije drie jaar nooit goedkoper dan nu, tenminste als je de ondernemingswaarde afzet tegenover de verkoopverwachtingen. En Amazon neemt slechts 10 procent in van de Amerikaanse online retailmarkt, dus heeft het nog ruimte genoeg om te groeien.

Dit alles maakt dat de fundamenten van de FAANG’s volgens ons nog steeds intact zijn. De recente sterke koersschommelingen zien wij dan ook als een kans.

Sumant Wahi is Equity Analyst bij Fidelity International