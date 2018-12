KBC zet Unilever op voetstuk in 2019

Unilever is in de favorietenlijst van KBC in zeer goede gezelschap. Ook de Amerikaanse techgigant Microsoft en retailreus Amazon krijgen de voorkeur bij de Belgische bank.

Het Duitse autoconcern Volkswagen is een opvallende keuze van KBC. Het bedrijf was lange tijd de gebeten hond in de nasleep van het dieselschandaal.

Het Duitse Commerzbank dat mogelijk gaat fuseren met branchegenoot Deutsche Bank maakt ook deel uit van de lijst met favoriete fondsen bij KBC.