Qualcomm wil verkoopverbod nieuwste iPhones

Qualcomm beschuldigt Apple ervan zijn technologie te gebruiken voor iPhones, zonder daar genoeg voor te betalen. Eerder wist het bedrijf al een ban op oudere iPhone-modellen te bewerkstelligen. Het verbod in China geldt nu nog voor de iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X. Als het aan Qualcomm ligt, komen daar de iPhones XS en XR bij. Apple vindt juist dat de chipgigant misbruik maakt van zijn dominante positie op de markt om hoge royalty's te vragen.

De twee concerns zijn al geruime tijd verwikkeld in een ruzie over patenten. Deze vete vechten ze wereldwijd uit. Zo vocht Apple onlangs vier patenten van Qualcomm aan bij het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau. Ook in Duitsland staat een proces om patenten gepland.