ECB stelt groeiramingen EU neerwaarts bij

De prognose voor de economische groei in de eurozone over 2018 gaat van 2% naar 1,9%. Voor 2019 wordt gerekend op een plus van 1,7% tegen een eerdere voorspelling van 1,8%. De prognose voor de inflatie in de EU in 2018 wordt opwaarts bijgesteld van 1,7% naar 1,8%.

De Europese centrale bank (ECB) koopt zoals verwacht deze maand voor de laatste keer €15 miljard aan obligaties. De ECB hield de beleidsrente ongewijzigd op het historische lage niveau van 0%. De depositorente bleef ongemoeid op -0,4%.Vandaag maakte de ECB ook bekend dat aflopende obligaties opnieuw worden geïnvesteerd, zelfs als de rente weer gaat stijgen.

Sinds maart 2015 sloeg de ECB massaal obligaties uit eurolanden in met als doel om de inflatie in de eurozone aan te wakkeren en de economische groei te stimuleren. De ECB bracht de aankopen in januari van dit jaar al terug van €60 miljard per maand naar €30 miljard, en vanaf oktober werd dat bedrag nog eens gehalveerd.

Al met al vertrouwt de ECB erop dat de inflatie in de eurozone richting het doel van de beleidsmakers beweegt, aldus Draghi. De vraag naar producten en diensten binnen de eurozone duidt volgens hem nog altijd op economische groei. Als gevolg daarvan blijven ook de investeringen door bedrijven op peil.