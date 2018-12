Aanvullend verzekeren? Hier moet je op letten

Een aanvullende verzekering gaat in grote mate om extra dekking voor de volgende zaken: tandartsbezoek, behandelingen bij de fysiotherapeut, het kopen van brillen of lenzen of orthodontie voor je minderjarige kinderen. De laatste categorie spreekt voor zich: als jouw kinderen op de leeftijd komen dat beugels nodig gaan zijn, is het raadzaam om daar een aanvullende verzekering voor te nemen op de polis waar je kind op meeverzekerd is.

Risico

Voor de overige zaken moet je jezelf ten eerste de vraag stellen: wat is het risico dat ik deze dekking nodig heb? Bij brillen en lenzen is dat duidelijk. Bij fysiotherapie ligt dat bijvoorbeeld anders. Je kan zelden tot nooit geblesseerd zijn, maar toch een risico lopen. Bijvoorbeeld als je voetbalt: een lompe tackle van een onbeholpen verdediger en je enkels of knieën kunnen in de kreukels liggen, waardoor je op de bank van de fysiotherapeut eindigt.

En wie al jaren lang keurig zijn tanden poetst, flost en stookt en dus nooit gaatjes heeft, kan ook overwegen de aanvullende tandartsverzekering links te laten liggen. Maar heb je bijvoorbeeld tijdens je studententijd je gebit verwaarloosd en de tandarts vermeden, kan het handig zijn je aanvullend te verzekeren. In alle gevallen geldt: als je ervoor kiest om het niet te doen, zorg dan wel dat je een financiële buffer hebt om behandelingen te betalen als het wel misgaat.

Dekking

Als je ervoor kiest om extra dekking te nemen, is het zaak om goed te kijken naar wat die dekking nou eigenlijk inhoudt. Daar zitten namelijk grote verschillen tussen verzekeraars. Bij fysiotherapie scheelt het bijvoorbeeld vaak hoeveel behandelingen je vergoed krijgt.

Bij tandartsen ligt het nog iets complexer. Ten eerste scheelt het per verzekeraar of pakket welke behandelingen je vergoed krijgt. Een bepaald type vulling wordt bijvoorbeeld bij de ene verzekeraar wel en bij de andere niet vergoed.

Daarnaast is het goed om te kijken hoe hoog de dekking is. Verzekeraars gebruiken daar verschillende variabelen voor. Zo is er soms een maximale dekking, tandartsbehandelingen worden bijvoorbeeld tot maximaal €500 per jaar vergoed. Of de verzekeraar vergoedt maar een bepaald percentage van de behandelingen. Zo betaal je in sommige gevallen een kwart van de kosten toch nog zelf. Het kan je flink wat geld kosten bij een polis die op het eerste oog goedkoper lijkt.

Acceptatie

Heb je de ideale aanvullende verzekering inmiddels gevonden. Dan kan er nog een spelbreker zijn. Verzekeraars zijn namelijk niet verplicht om je ook voor de aanvullende verzekering te accepteren, in tegenstelling tot het basispakket. Ze mogen je dus weigeren voor het pakket of een hogere premie vragen als je ouder of chronisch ziek bent.

Die acceptatieprocedure geldt overigens lang niet voor alle aanvullende verzekeringen, maar vooral bij de meer uitgebreide pakketten, meldt de Consumentenbond. Maar het is een kwestie van niet te vroeg juichen.