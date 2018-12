Mondiale schuld loopt op naar $184 biljoen

Ⓒ AFP

WASHINGTON (ANP) - De schuld van alle landen in de wereld bedraagt momenteel 184 biljoen (184.000 miljard) dollar. Omgerekend is dat ongeveer 162 biljoen euro. De mondiale schuldenlast was nog nooit zo hoog, stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat het bedrag berekende.