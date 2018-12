Twee derde moeders financieel mans genoeg

Van alle getrouwde moeders komt twee derde inmiddels op eigen kracht boven het bijstandsniveau uit, blijkt uit de Emancipatiemonitor die het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend naar buiten brengen. Tien jaar geleden was dat nog maar iets meer dan de helft.

Langere werkweek

Een van de oorzaken van die stijging is die langere werkweek, zegt Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS.„Het opleidingsniveau van vrouwen is gestegen, en wie hoger is opgeleid, maakt in de regel ook meer uren.” Dat verandert niet als een vrouw aan kinderen begint: zes op de tien kersverse moeders blijven evenveel uren werken als voor de geboorte. Tien jaar geleden waren dat er nog maar vier op de tien.

Het gevolg: werkten vrouwen in 2007 gemiddeld 26 uur per week, en twee jaar geleden 27 uur, nu tikken ze de 28 aan. Dat lijkt een verwaarloosbare stijging, maar SCP-onderzoeker Wil Portegijs ziet er een doorbraak in. „Veel vrouwen blijven hun leven lang hetzelfde aantal uren werken, dus dat gemiddelde is maar moeilijk van zijn plaats te krijgen. Eindelijk komt er beweging in de arbeidsduur”, zegt ze.

Traditioneel

Ondanks die extra uren van vrouwen is de Nederlandse werkverdeling nog tamelijk traditioneel te noemen, zegt Van Mulligen. „In Europa bungelen we wat dat betreft onderaan, nog net voor landen als Malta, Griekenland en Italië.” Vrouwen hebben hier ook relatief weinig kans op een leidinggevende functie: iets meer dan een kwart van alle managers in ons land is een vrouw, tegen een derde in de hele Europese Unie en 42% in een land als Polen.