Starbucks wil doorgroeien in China

New York - Koffieketen Starbucks wil ,,agressief doorgroeien'' in China. Het Amerikaanse bedrijf wil over vier jaar 6000 cafés in het Aziatische land hebben, maakte het bedrijf bekend tijdens een investeerdersdag. Daarnaast werkt Starbucks samen met de Chinese onlinewinkelgigant Alibaba aan een online winkel. Ook zet de koffiereus verder in op bezorging. Dat is nu al bij 2000 cafés in China mogelijk.