Webinar: 9 beurstips voor 2019

Vanaf links: Nico Bakker, Koen Bender, Jim Tehupuring en Janneke Willemse. Ⓒ DFT

Amsterdam (DFT) - Beleggers kunnen in 2019 gaan profiteren van aandelen die in het teleurstellende beursjaar 2018 te zwaar zijn afgestraft. Die verwachting overheerste donderdagavond tijdens een door DFT en BNP Paribas georganiseerd online seminar. De beursexperts Nico Bakker, Koen Bender en Jim Tehupuring gaven negen aandelentips waarmee beleggers hun voordeel kunnen doen in het nieuwe jaar.