Brexit-buit dichtbij

Het EMA-kantoor in aanbouw, de grijze toren op de voorgrond staat vlakbij de Rai aan de oostkant van de Zuidas.

Amsterdam - Grote farmakantoren en duizenden banen komen naar Amsterdam in navolging van de verhuizing van het Europees Medicijn Agentschap in 2019. „Amsterdam wordt dé plek voor zorggerelateerde bedrijven, zoals Eindhoven z’n brainport heeft”, zegt oud-minister Wouter Bos, die betrokken was bij het naar Nederland halen van het EMA.