Tegenvallende cijfers over economie China

De productie in de omvangrijke Chinese industrie steeg in november met 5,4 procent op jaarbasis, wat minder sterk is dan verwacht en ook minder is dan een maand eerder. De Chinese winkelverkopen gingen met 8,1 procent omhoog, de traagste stijging in ruim vijftien jaar. De werkloosheid in China nam verder af tot 4, 8 procent.

De laatste tijd zijn er meer signalen dat de economie van China, de tweede van de wereld, te maken heeft met afkoeling, mede door de oplopende handelsspanningen met de Verenigde Staten.