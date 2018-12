Behoorlijke verliezen voor beurzen Azië

De Nikkei-index in Tokio eindigde 2 procent lager op 21.374,83 punten. Beeldschermenproducent Japan Display was een opvallende winnaar met een plus van bijna 35 procent. De toeleverancier van Apple zou met een groep Chinese bedrijven praten over een mogelijke samenwerking. De beurskoers van Japan Display ging dit jaar nog sterk omlaag door zorgen over een zwakkere vraag naar iPhones.

In Hongkong en Shanghai waren minnen tot 1,9 procent te zien. De Chinese overheid liet weten dat de industriële productie in november is afgezwakt, terwijl de Chinese winkelverkopen in die maand in het traagste tempo stegen in meer dan vijftien jaar. De All Ordinaries in Sydney leverde 1,2 procent in en de Kospi in Seoul daalde 1,3 procent.