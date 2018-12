Kerstdis in Zuid-Nederland rijker gevuld

Daar staat dan weer tegenover dat in provincies als Limburg en Noord-Brabant dieper in de buidel moet worden getast om op 25 en 26 december te kunnen aanschuiven in de horeca: een vijf gangen kerstdiner kost er 65 euro, terwijl in Groningen, Friesland en Drenthe een budget van 54 euro per persoon volstaat.

Dit blijkt uit het ’kerstonderzoek’ van het gerenommeerde horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners in Leiden. Dit onderzocht de afgelopen weken de kerstmenu’s 2018 van vierhonderd restaurants in heel Nederland. Uit de resultaten blijkt onder meer dat de voorheen zeer populaire ganzenlever, tournedos en opfrissende ’spoom’ inmiddels nagenoeg uit beeld zijn.

Horecagelegenheden zijn dit jaar opvallend eensgezind: bijna de helft van de chefs serveert de komende feestdagen hert. Hiermee is ’bambi-vlees’ dé culinaire kersthit van 2018. Bij de voorafjes doen zalm en carpaccio het goed, terwijl schelpdieren het populairste tussengerecht zijn.

Van de door het kabinet gepropageerde ’minder vlees-trend’ willen de restaurants nog weinig weten: de overgrote meerderheid zet de kerstgast traditioneel vlees voor. Slechts één op tien zaken biedt een vegetarisch kerstmenu.

Van Spronsen-adviseur Nick ten Hove voorziet dat dit de komende jaren gaat veranderen: „In de culinaire top is er steeds meer aandacht voor groente. Vernieuwing sijpelt doorgaans langzaam door naar het middensegment. Over tien jaar kent zeker een kwart van de kerstmenu’s een groene variant.”

De populariteit van hertenvlees heeft volgens de koepel Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) niets te maken met het deze week begonnen afschieten van de dieren bij de Oostvaardersplassen. Als dat vlees al op de markt komt, is het pas na de kerst beschikbaar, zo meldt woordvoerster Marian Lemsom: „Slagers melden dat tussen het afschieten en de verkoop minimaal een dag of tien zit.”

Slagers merken aan hun klantbestellingen dat de kerstdiners thuis worden gedomineerd door rood vlees. „Rollade, côte de boeuf en de in ganzenlever ingepakte ossenhaas boeuf Wellington worden dit jaar favorieten. En ook de traditionele gourmetpakketten doen het nog steeds erg goed”, zo meldt Lemsom na een rondje langs meesterslagers in het hele land.