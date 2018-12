Ook Rabobank ziet economie vertragen

De bank denkt dat de groei dit jaar uitkomt op 2,6 procent en in 2019 en 2020 zal afzwakken naar respectievelijk 1,9 en 1,7 procent. Daarmee is Rabo wat voorzichtiger dan ABN en ING, want die rekenen voor volgend jaar op een groei van 2 procent. ABN en ING publiceerden eerder deze week hun economische prognoses.

Volgens Rabo blijft de consumptie van huishoudens gezond, maar zwakt die wel af omdat de lage werkloosheid zich slechts matig vertaalt in sterkere loongroei. De krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds nijpender en dat is terug te zien in bijvoorbeeld afnemende woninginvesteringen. Door de zwakkere groei in landen om ons heen vermindert de buitenlandse vraag naar Nederlandse producten en diensten.