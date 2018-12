Beurs: AEX sluit ruim boven 500 punten

De AEX-index sloot 0,3% lager op 506,53 punten. De Midkap ging 0,7% achteruit naar 660,66 punten. De koersenborden in Parijs (-0,9%) en Frankfurt (-0,7%) kleurden eveneens rood.

„Het beursklimaat is momenteel niet al te best”, zei econoom Stefan Koopman (Rabobank). „De volatiliteit op de beurzen is de laatste maanden toegenomen en die beweeglijkheid zul je volgend jaar ook zien. ”

Koopman verwacht dat beleggers volgende week vooral gericht zijn op het Amerikaanse rentebesluit. Fed-voorzitter Jerome Powell gaat de rente woensdagavond vrijwel zeker verhogen. „De vraag is wat de Fed vervolgens gaat zeggen over het rentebeleid in 2019. Powell ging eerder uit van drie renteverhogingen voor volgend jaar, terwijl de markt momenteel rekent op één rentestap. Ik ga ervan uit dat de Fed volgende week een beweging maakt richting twee renteverhogingen. De markt kan daarmee gerustgesteld worden”, aldus de Rabobank-econoom.

De somberheid onder beleggers op het Damrak werd vandaag in de hand gewerkt na tegenvallend macronieuws uit China die de zorgen verder aanwakkerden dat de op één na grootste economie wereldwijd aan het afkoelen is. Ook uit Europa kwamen tegenvallende economische berichten die de stemming geen goed deden. De Duitse Bundesbank heeft de groeiramingen voor de eigen economie voor volgend jaar neerwaarts bijgesteld. Bovendien is de economische bedrijvigheid in Frankrijk onverwachts gekrompen mede vanwege vanwege de grootscheepse blokkadeacties in eigen land. Verder lijkt de Britse premier May van een koude kermis thuis te komen doordat de Europese regeringsleiders nauwelijks ruimte meer zien voor een aanpassing in de langdurig onderhandelde Brexit-deal.

De Amerikaanse beurzen koersten vanmiddag 1,2% tot 1,7% lager. Evenals in Azië en Europa reageerden ook beleggers op Wall Street op tegenvallende economische cijfers uit China.

In de AEX was Galapagos (-2,4%) de grootste daler. Het biotechnologieconcern was donderdag nog de grote winnaar op het Damrak na een positief rapport van zakenbank Credit Suisse. Aalberts Industries liet 2,3% liggen.

ArcelorMittal had last van de Chinese domper. De koers van het staalconcern gleed 0,6% weg.

De financiële waarden drukten eveneens op de AEX. Vooral de banken ABN Amro (-1,3%) en ING (-0,6%) bleven iets achter.

Telecomconcern KPN was de grootste stijger onder de hoofdfondsen met een plus van 2,3%. Supermarktgigant Ahold Delhaize (+1,4%) was eveneens gewild.

In de Midkap stond chiptoeleverancier Besi onderaan met een min van 3,7%. Branchegenoot ASMI liet 2,1% liggen. Metalenfabrikant AMG leverde 3% in.

Takeaway.com (+1,2%) was in trek bij de Midkappers. De maaltijdenbezorger gaat samenwerken met de gemakswinkels van AH to go in Amsterdam. Melkzuurfabrikant Corbion en ingenieurskantoor Arcadis kregen er 1,6% bij.

Bekijk ook: Ontvang elke ochtend gratis de DFT Nieuwsbrief