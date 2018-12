Supermarkten verwachten record kerstomzet

Piekmomenten in de supermarkten zijn de zondag en maandag voor Kerstmis. Maandag 24 december worden de meeste versproducten in huis gehaald, denkt het CBL. Een flink aantal supermarkten is ook tijdens kerst open voor wie dan nog een boodschap wil doen. Eerste kerstdag zijn het er ruim zevenhonderd, op tweede kerstdag zelfs meer dan de helft van alle supermarkten.

Dagelijks doen 4 miljoen mensen hun boodschappen in de ruim 4300 supermarkten die het CBL vertegenwoordigt.