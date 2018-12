Analyse: Onverdedigbaar, tenzij het baantjes oplevert

Bijvoorbeeld aan Atad2, Europese regelgeving om belastingontwijking te voorkomen. In Nederland gaat dit ervoor zorgen dat er geen zogenoemde hybride mismatches meer zijn. Die vinden vooral plaats via de cv/bv-structuur, om nog even in fiscalistenjargon te blijven.

Nu in gewonemensentaal: die structuur is vooral heel gunstig voor Amerikaanse bedrijven. Die richten veel vestigingen in Nederland op omdat ons belastingstelsel en dat van de Verenigde Staten elkaar als het ware afstoten. Volgens de Nederlandse regels moet bepaalde winst in de VS belast worden en volgens de Amerikaanse regels in Nederland. Het gevolg? U raadt het al: de belasting wordt helemaal nergens betaald. En in ditzelfde krachtenveld kunnen deze bedrijven ook nog eens aftrekposten in beide landen opvoeren.

Goede zaak

Daar wordt met de nieuwe Europese regels, eerst al Atad1 en nu Atad2, een eind aan gemaakt. Goede zaak, zou je zeggen. Dit was namelijk gewoon belastingontwijking. Niet strafbaar, maar je kunt er op moreel vlak vraagtekens bij zetten. Door de regels aan te passen, voorkomen we dat bedrijven kunnen blijven ontwijken.

Maar daar denkt werkgeversorganisatie VNO-NCW iets anders over. Die reageerde op een consultatie van het wetsvoorstel over Atad2. De hybride mismatches zijn ’nagenoeg nooit verdedigbaar’, stelt VNO-NCW. Om ze vervolgens te gaan verdedigen. Want die cv/bv-structuur levert wel mooi 80.000 baantjes op die met deze wetswijziging op het spel komen te staan, berekenden de werkgevers. Of er dan niet wat meer maatregelen tegenover kunnen staan om de Amerikaanse bedrijven tegemoet te komen.

Compenseren voor ontwijking

Nog los van de vraag of die cijfers kloppen – Financiën becijferde eerder dat het effect op de werkgelegenheid en economische groei van deze wetswijziging zeer beperkt zal zijn – is de redenering van VNO-NCW merkwaardig. Bedrijven die jarenlang belasting hebben kunnen ontwijken door mazen in de wet, zouden gecompenseerd moeten worden nu die gaten door Europese regelgeving keurig gedicht worden.

Onze regering zou dus zoethoudertjes moeten uitdelen aan bedrijven die zich hier vestigden omdat ze dan nergens belasting hoefden te betalen. Belastingontwijking is volgens VNO-NCW onverdedigbaar. Tenzij het baantjes oplevert.