Autodiefstal toch vergoed, ondanks onjuiste verklaringen

Verklaringen van de man over de kilometerstand van de auto, een schade van enkele jaren ervoor én over een advertentie van een motorblok die de man op Marktplaats had gezet, bleken achteraf niet te kloppen.

Smal straatje

Daarnaast bleek uit onderzoek door de verzekeraar dat de buren van de man de grote Amerikaanse slee niet in het smalle eenrichtingsstraatje hadden zien staan. De man beweerde dat de auto daar werd ontvreemd. Een andere buurman zag de auto daar echter wel regelmatig.

NN weigerde vervolgens de gestolen auto te vergoeden en zette de man in het interne waarschuwingssysteem. De komende acht jaar kan hij geen klant meer worden bij NN.

De man stapte naar het Kifid. Hij zou verkeerd hebben verklaard omdat zijn neef, de tussenpersoon die de auto had gekocht, formulieren verkeerd zou hebben ingevuld. Bij de vragen over het motorblok zou hij in paniek anders hebben verklaard.

Vergoeding

De geschillencommissie oordeelt dat de man inderdaad over diverse zaken vreemde verklaringen heeft afgelegd, maar niet per se over de diefstal. NN moet de man dan ook €19.500, plus rente, vergoeden. Dat is de waarde schade-expert CED aan de auto hangt.

De man had ook geëist uit het waarschuwingssysteem geschrapt te worden. Daar gaat het Kifid echter niet in mee. De man kan zich nog bij alle andere verzekeraars verzekeren.