Unibail-Rodamco-Westfield krabbelt op na rampzalig coronajaar ’Megawinkelcentrum is beste antwoord op online shoppen’

Door Ertan Basekin en Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

De nieuwe Westfield Mall of the Netherlands werd in augustus liefst 1,4 miljoen keer bezocht. Ⓒ Foto Roel Dijkstra UNIBAIL-RODAMCO… 63.62 -2.97 %

Amsterdam - Bijna 90 winkelcentra bezit vastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield, waarvan 4 in Nederland. Het nieuwste paradepaardje is de enorme Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. De nieuwe topman Jean-Marie Tritant was donderdag even vanuit het Parijse hoofdkantoor overgekomen naar ons land.